Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на чемпионате мира-2021 в Японии. Россиянки взяли семь золотых медалей из девяти возможных, уступив только в упражнениях с лентой и в групповых состязаниях с тремя обручами и четырьмя булавами. В последней дисциплине россиянки взяли серебро, уступив Италии.

«Сегодняшняя серебряная медаль — это колоссальная победа воли, духа и господа бога, который нес нашу команду на руках с двумя новыми девочками, — цитирует «Матч ТВ» Винер-Усманову. — Полина Орлова и Маша Толкачева всего за неделю, когда у нас Оля Карасева поломала ногу, сумели встать вместе в групповых упражнениях. Сложно было поверить, что наш труд даст такие плоды».

Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва взяли золотые медали в групповом многоборье и упражнении с пятью мячами, а также серебро с тремя обручами и четырьмя булавами. Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье, обруче, мяче и булавах, а также стала второй в ленте. Её сестра Арина взяла бронзу в многоборье и ленте, серебро в мяче и булавах. Также сборная России выиграла командное первенство.