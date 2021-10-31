Вратарь «Спартака» Артём Ребров приостановил профессиональную карьеру, сообщает официальный сайт клуба. Голкипер занял должность технического координатора и будет помогать в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

В клубе поблагодарили Реброва за проявленный профессионализм и за «смелость при принятии решения».

Реброву 37 лет. Он защищал цвета красно-белых с 2011 по 2021 год, провёл в общей сложности 131 матч и пропустил 152 мяча. В последние три сезона голкипер числился резервистом и провёл за «Спартак» только восемь игр во всех турнирах.

В сезоне-2016/17 Ребров в качестве основного вратаря стал со «Спартаком» чемпионом России. В 2015 году он провёл свой единственный матч за сборную России, в котором команда уступила 1:3 Хорватии.

Ребров — воспитанник московского «Динамо», но за основу клуба не провёл ни одного матча. Также в его карьере были раменский «Сатурн», «Томь», «Авангард» и «Шинник».