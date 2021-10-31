Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова намерена сместить с поста главы Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, утверждает болгарское издание 24chasa.bg.

Отмечается, что Винер-Усманова хочет продвинуть на пост президента кандидатуру своего друга — азербайджанца Фарида Гарибова. Он единственный, кто намерен составить Ватанабэ конкуренцию на выборах руководства организации.

Выборы должны состояться в рамках конгресса FIG, который пройдёт с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.

На Олимпиаде-2020 Винер-Усманова жёстко раскритиковала судейство в художественной гимнастике, после чего россиянка Наталья Кузьмина была отстранена от должности главы технического комитета федерации. Однако затем FIG вернула ей этот пост.

На Играх в Токио Россия впервые с 1996 года осталась без золота в художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье выиграла Линой Ашрам из Израиля, в групповом — сборная Болгарии.

Фарид Гарибов занимает пост министра спорта Азербайджана и возглавляет Европейскую федерацию гимнастики.