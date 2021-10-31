Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение закрыть команду на клубной базе в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита».

Футболисты будут находиться на клубной базе с 1 по 6 ноября. Причиной стали последние неудачи клуба. «Ювентус» не может победить три тура чемпионата Италии подряд, а в двух последних матчах проиграл «Сассуоло» (1:2) и «Вероне» (1:2).

«Ювентус» сыграет с «Зенитом» на своём поле 2 ноября, а четыре дня спустя, 6 ноября, примет дома «Фиорентину». После 11 игр «Юве» идёт на восьмом месте в турнрной таблице серии A. В Лиге чемпионов туринцы возглавляют группу H с тремя победами в трёх матчах. В предыдущей встрече с «Зенитом» команда Аллегри победила 1:0 в Санкт-Петербурге.