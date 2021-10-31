Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оценил шансы Камилы Валиевой выиграть золотую медаль Игр-2022 в Пекине. Валиева в воскресенье выиграла второй этап «Гран-при» в Ванкувере, установив два мировых рекорда: в произвольной программе (180,89 балла) и в сумме (265,08).

«Заявка очень хорошая. Я думаю, что это, наверное, самый солидный прокат из тех, что были во всех соревнованиях в этом сезоне, — цитирует ТАСС Транькова. — Сейчас можно говорить о каких-то притязаниях на Олимпиаде. Но есть соперницы, которые тоже владеют четверными, которые просто не будут отдавать свое место».

Состязания в фигурном катании на зимней Олимпиаде-2022 будут проходить с 4 по 20 февраля.