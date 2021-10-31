Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила шансы Елизаветы Туктамышевой попасть на Олимпиаду-2022. Чемпионка мира и Европы-2015 стала второй на этапе «Гран-при» Skate Canada в Ванкувере, уступив только 15-летней Камиле Валиевой.

«За Лизу радостно, я думаю, это ее последний шанс попасть на Олимпиаду, — цитирует «РИА Новости» Роднину. — В 2014 и 2018 годах она не смогла поучаствовать в Играх, а сейчас у нее замечательный шанс».

Состязания в фигурном катании на зимней Олимпиаде-2022 будут проходить с 4 по 20 февраля.

Туктамышева ещё ни разу не участвовала в Олимпийских играх. Помимо золотых медалей на ЧМ и ЧЕ в 2015 году, она в том же сезоне выиграла финал «Гран-при», один его этап и три челленджера. В сезоне-2020/21 Туктамышева стала первой на московском этапе «Гран-при», завоевала серебро чемпионата мира и золото командного ЧМ. На чемпионате России она стала седьмой, а в финале Кубка страны — четвёртой.