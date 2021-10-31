«Ленинградец» разгромил «Зенит-2» в матче первенства ФНЛ-2 в группе 2 со счётом 7:1. После первого тайма клуб из Ленинградской области вёл в счёте 1:0 благодаря голу на 40-й минуте экс-хавбека «Зенита» и сборной России, 37-летнего Романа Воробьёва.

Во втором тайме «Ленинградец забил ещё шесть мячей: отличились Никита Хлусов (47-я минута), Ризван Умаров (50), Егор Корцов (58), Андрей Яковлев (73) и Максим Вотинов (81 и 88). Единственный мяч у «Зенита» провёл Кирилл Кравцов на 75-й минуте.

Подопечные Владислава Радимова выпустили следующий состав: Королёв, Кирш, Коледин, Андреев (Ногтев, 54), Вахания, Колдунов (Столбов, 79), Кравцов, Симутенков (Симдянкин, 46), Скроботов (Мурзаков, 34), Тарасов (Бугорский, 65), Хайлоев.

«Зенит-2» продлил безвыигрышную серию до трёх матчей, а всего в семи последних играх одержал только одну победу и набрал 4 очка.

«Ленинградец» вышел в лидеры подгруппы 1 с 34 очками. «Зенит-2» идёт седьмым, имея в активе 16 баллов.

Во втором этапе клубы двух подгрупп разделятся на новые группы: по шесть лучших команд разыграют места с первого по двенадцатое, оставшиеся команды — места в нижней части таблицы.