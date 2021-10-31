Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро останется в больнице ещё на несколько дней из-за проблем с сердцем, сообщает Marca. 33-летний аргентинец попросил замену в матче чемпоната Испании по футболу против «Алавеса» (1:1) на 41-й минуте. Форвард испытывал боли в груди, у него была выявлена тахикардия.

Агуэро не сможет вернуться на поле, пока не врачи не убедятся, что он в безопасности, поскольку такой дискомфорт случается у футболистов редко.

По итогам первых тестов у Агуэро обнаружена сердечная аритмия, и пока непонятно, когда он сможет восстановиться.

Агуэро перешёл в «Барселону» на правах свободного агента этим летом. Старт сезона он пропустил из-за травмы и на данный момент провёл в составе команды пять матчей, забив один мяч «Реалу» (1:2) в «эль класико». Полностью он отыграл только матч с «Райо Вальекано».