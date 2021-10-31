«Сочи» обыграл «Арсенал» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу — 2:1. Счёт уже на второй минуте открыл Матео Кассьера. В середине второго тайма на 66-й минуте Эванс Кангва сравнял счёт, но на 79-й минуте Кассьера оформил дубль.

На счету колумбийского форварда сочинцев стало пять голов в семи играх, он лучший бомбардир команды.

Команды играли в следующих составах:

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Радакович, Новосельцев, Степанов, Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Э. Кангва, 57), Костадинов (Камболов, 83), К. Кангва, Давиташвили (Ткачёв, 57), Луценко (Марков, 73).

«Сочи»: Заболотный, Прохин, Родриго, Юрганов, Маргасов, Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 69), Терехов, Жоаозиньо (Бурмистров, 63), Кассьера (Барсов, 81), Юсупов (Заика, 81).

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся в таблице на третье место, догнав идущий вторым «Локомотив». Лидер таблицы «Зенит» опережает «Локо» и сочинцев на 5 очков. «Арсенал» занимает 14-е место с 12 очками.