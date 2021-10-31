Болельщики «Динамо-2», приехавшие во Владимир на матч ФНЛ-2 с местным «Торпедо», вынуждены были смотреть свою игру из клетки. Фанатов столичного клуба посадили в специальный загон, ограждённый клеткой.

Матч завершился победой «Динамо-2» со счётом 2:1. Голы у динамовцев забили Руслан Шаяхметов (9-я минута) Григорий Морозов (11). У «Торпедо» отличился Никита Андреев.

«Динамо-2» в таблице ФНЛ-2 набрало 36 очков и идёт на втором месте. Лидирует «Шинник» с 45 очками. «Торпедо» идёт 11-м с 12 очками.