«Фиорентина» разгромила «Специю» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу — 3:0. Хет-трик в составе «фиалок» оформил центрфорвард Душан Влахович. На 44-й минуте он реализовал пенальти, ещё по голу забил на 62-й и 74-й.

Другой центральный нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал игру из-за мышечной травмы. В нынешнем сезоне российский форвард провёл три неполных матча, не отметившись результативными действиями за 30 сыгранных минут.

«Фиорентина» в таблице поднялась на седьмое место с 18 очками. «Специя» идет с 8 очками в зоне вылета на 18-й строчке.