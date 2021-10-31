Хорват Марин Чилич стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. В финальном матче 33-летний теннисист одолел американца Тэйлора Фрица, «посеянного» под номером 5.

Счёт по сетам — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 в пользу Чилича.

Матч длился 2 часа 25 минут, Чилич сделал 12 подач навылет против 10 эйсов у Фрица. Хорват допустил семь двойных ошибок против 5 у соперника. Оба теннисиста взяли друг у друга по пять подач.

Чилич второй раз в карьере выиграл турнир в Петербурге. Впервые турнир ему покорлся в 2011 году.

По пути к титулу Чилич обыграл Альберта Рамоса из Испании (6:2, 6:3), россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:7 (1:7), 6:4), испанца Роберто Баутисту-Агута (4:6, 6:3, 3:6) и Ботика ван де Зандсхульпа из Нидерландов (3:6, 3:6).