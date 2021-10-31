Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Уфы» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу — 0:1. Единственный мяч забил лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, на счету которого стало 11 мячей.

«Видели моменты? Коновалов щекой с пяти метров не попадает в ворота. По организации игры не думаю, что «Уфа» сегодня была сильнее нас, — цитирует «Матч ТВ» Талалаева. — У вас есть Агаларов, который забивает. У нас нет просто, вот и все!»

«Ахмат» в таблице занимает 10-е место в таблице РПЛ. В прессе появилась информация об отставке Талалаева.