Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон высказался против проведения Олимпийских игр в Пекине. Ранее многие спортсмены критиковали решение отдать Олимпиаду Китаю, который регулярно обвиняют в нарушении прав человека.

«Решение проблем Китая — не в компетенции МОК, но на МОК лежит ответственность не давать Китаю права проведения Олимпиады, — написал Самуэльссон в Твиттере. — Игры в Китае неприемлемы, но это крупнейшее соревнование в карьере. Мы не можем взять и не приехать туда, МОК нас вынуждает. Все, кто имеет к этому отношение, должны повлиять, чтобы в будущем такие страны не получали соревнования».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.