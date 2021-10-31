«Лион» намерен отказаться от попыток подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает MSV Foot. Форвард сине-бело-голубых попал в сферу интересов французского клуба этим летом, но в результате остался в «Зените». Однако «Лион» планировал вернуться к его кандидатуре зимой.

Вместо Азмуна «Лион» хочет подписать форварда «Реала» Мариано Диаса. Сообщалось, что иранцу французский клуб готов предложить четырёхлетний контракт и заплатить за него 7-8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азмун провёл за «Зенит» 12 матчей и забил 5 голов. Мариано Диас отыграл только один матч за «Реал», отметившись голевым пасом с «Эльче» (2:1).

«Лион» после 12 туров занимает шестое место в таблице Лиги 1 с 19 очками. «Зенит» лидирует в РПЛ с 29 очками.