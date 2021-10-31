В Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата.

Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 4:2. В первом периоде счёт не был открыт. Во втором Егор Коршков сперва реализовал большинство (28-я минута), а затем Денис Алексеев увеличил преимущество ярославцев (33-я минута). На 37-й минуте Эмиль Петтерсон отыграл одну шайбу. В третьем периоде Рейд Буше забросил третью шайбу «Локо» (45-я), Якуб Ерабек (53-я) сократил отставание красно-белых, а Георгий Иванов на 57-й минуте установил окончательный счёт встречи.

«Локомотив» поднялся в таблице на шестое место в Западной конференции, набрав 28 очков. У «Спартака» восьмая строчка и 26 очков.

В другой встрече «Салават Юлаев» одолел в гостях минское «Динамо» — 5:3. В первом периоде команды забросили по две шайбы. У «Салавата» забили Маркус Гранлунд (1-я минута) и Джефф Плэтт (8-я), у минчан отличились Адам Альмквист (10-я) и Павел Варфоломеев (17-я). Во втором периоде Сакари Маннинен вывел «Салават Юлаев» вперёд (23-я). В третьем периоде Данил Башкиров увеличил преимущество уфимцев (43-я), Маттиас Теденбю отыграл одну шайбу у «Динамо» (45-я), а на последней минуте Динар Хафизуллин забросил шайбу в пустые ворота.

«Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции с 36 очками, минское «Динамо» — четвёртое на «Западе» с 30 очками.

Ещё в одном матче встречались рижское и московское «Динамо». Рижане выиграли 4:1. В первом периоде счёт открыл Оскар Цибульскис на 2-й минуте, Антон Ведин забросил ответную шайбу на 12-й минуте. Во втором периоде Цибульскис оформил дубль (39-я минута), в третьем забили сперва Гинтс Мейя (45-я), затем Лаурис Дарзиньш (59-я).

Дарзиньш поразил пустые ворота, а первые четыре гола встречи были забиты при игре в большинстве.

Московское «Динамо» занимает третье место в Западной конференции с 30 очками, рижане идут десятыми с 23 очками.