«Химки» и «Урал» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России по футболу — 0:0. Игра стала заключительной в туре.

Команды играли в следующих составах:

«Химки»: Лантратов, Стойнович (Данилкин, 49), Карпов, Филин, Боженов, Дагерстоль, Глушаков (Трошечкин, 90+3), Соколов (Кухарчук, 63), Идову, Адеми (Долгов, 63), Мирзов.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Гагнидзе, Кузьмичёв, Мамин, Гогличидзе, Йовчич, Аугустыняк, Колесниченко, Егорычев (Железнов, 57), Бикфалви.

«Урал» четыре тура подряд не может победить и не может забить ни одного мяча. До этого подопечные Игоря Шалимова проиграли три предыдущих игры со счётом 0:1.

В таблице РПЛ «Урал» занимает последнее место с 10 очками и пятью забитыми мячами. «Химки» идут предпоследними, набрав 12 очков.