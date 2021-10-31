«Брест» победил «Монако» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу — 2:0. Голами отметились Стив Мунье (18-я минута) и Фрэнк Онора (79-я).

В составе монегасков на поле появился Александр Головин. Хавбек сборной России вышел на замену на 58-й минуте, заменив Жана Лукаса. Для Головина эта игра стала первой с 3 октября. В матче с «Бордо» (3:0) россиянин забил гол, отдал результативный пас, но получил травму, из-за которой не сыграл за сборную Росси в октябре.

В таблице Лиги 1 «Монако» идёт на десятом месте в турнирной таблице. «Брест» одержал первую победу в сезоне, набрал девять очков и поднялся на 18-ю строчку.