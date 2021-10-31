В период с 29 по 31 ноября в Российской премьер-лиге состоялось восемь игр 13-го тура. В отличие от предыдущего тура, в этот раз голов было забито в два раза меньше: всего 16 против против 32. Только в одном матче было забито больше трёх мячей.

Из восьми игр хозяева выиграли три, столько же раз побеждали гости, ещё два поединка завершились вничью. Nevasport рассказывает о самых интересных событиях 13-го тура чемпионата России по футболу.

Матч тура и разгром тура. «Зенит» — «Динамо» — 4:1 (Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий – Фомин)

В главном матче тура встречались команды, занимающие первые два места в таблице РПЛ. «Зенит» перед игрой лишился Малкома, Далера Кузяева и Дугласа, к тому же не внушали оптимизм его последние матчи (кроме унижения «Спартака» 7:1). «Динамо» в случае победы могло обойти петербуржцев и возглавить таблицу.

До середины второго тайма игра была равной: Клаудиньо открыл счёт уже на восьмой минуте, а Даниил Фомин реализовал пенальти на 56-й. Однако после часа игры динамовцы посыпались. Вендел вывел «Зенит» вперёд, через три минуты отличился Артём Дзюба, а в конце встречи Ярослав Ракицкий довёл счёт до разгромного. Украинец эффектно реализовал штрафной в своей сотой игре за сине-бело-голубых.

Рекорд тура. Артём Дзюба, 144 гола в чемпионатах России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал рекордсменом чемпионатов России по количеству мячей. Гол в ворота «Динамо» стал для него 144-м. По этому показателю форвард обошёл Олега Веретенникова (143), который удерживал рекорд почти 20 лет.

Из 144 голов 26 Дзюба забил за «Спартак», 13 – за «Томь», 18 – за «Ростов», 6 – за «Арсенал» и 81 – за «Зенит».

Герой тура. Матео Кассьера. «Арсенал» — «Сочи» — 1:2 (Кангва – Кассьера-2)

Но главным героем тура стал даже не Дзюба, а Матео Кассьера. Колумбиец оформил дубль и принёс «Сочи» победу над аутсайдерами чемпионата. На его счету стало уже 5 голов в 7 играх: уже сейчас очевидно, что южане нашли замену ушедшему в ЦСКА Антону Заболотному. «Сочи» вышел на третье место в таблице, обогнав по очкам «Динамо».

Разочарование тура. «Спартак» — «Ростов» — 1:1 (Литвинов – Глебов)

«Спартак» после унизительного разгрома от «Зенита» пошёл на радикальные меры, заменив бессменного Александра Максименко. Ничего принципиально не изменилось. В концовке встречи в игре с одним из аутсайдером красно-белые вымучили гол, но умудрились пропустить на пятой добавленной минуте. Даниил Глебов перекинул мяч через потерявшего ворота Селихова, и «Спартак» упустил победу.

«Ростов» сыграл вничью в дебютном матче Виталия Кафанова в качестве номинального главного тренера команды.

Тенденция тура. Решающие голы в концовках

«Спартак» — «Ростов» — 1:1 (Литвинов – Глебов)

«Нижний Новгород» — «Локомотив» — 1:2 (Берковский – Жемалетдинов, Миладинович-автогол).

«Рубин» — ЦСКА – 1:0 (Костюков)

В этом туре аж в трёх матчах решающие голы забивались в концовках: «Спартак» потерял очки с «Ростовом» на 95-й минуте, «Локомотив» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» благодаря автоголу Ивана Миладиновича на 94-й, наконец «Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, вырвав победу у ЦСКА на 91-й минуте. Единственный мяч провёл Михаил Костюков.

Победа «Локо» вывела его на второе место, а «Рубин» обогнал в таблице «Спартак».

Сенсация тура. «Краснодар» — «Крылья Советов» — 0:1 (Сарвели)

Кажется, победы «Крыльев Советов» над топами в этом сезоне постепенно перестают казаться сенсационными. Молодая команда Игоря Осинькина в 13-м туре удержала выездную победу над «Краснодаром». Связка Владислав Сарвели – Иван Сергеев выглядит одной из лучших в нынешнем сезоне. В игре с кубанцами отличился первый с передачи второго. На счету дуэта уже 9 голов (5 у Сарвели, 4 у Сергеева) и три голевых передачи (все у Сергеева). «Крылья» поднялись уже на седьмое место в таблице, вплотную подобравшись к идущему шестым «Краснодару».

Бомбардир тура. Гамид Агаларов. «Уфа» — «Ахмат» — 1:0 (Агаларов)

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов начал этот сезон выше всяческих похвал, но после возвращения в сборную России резко сбавил обороты. Химчанин Денис Глушаков после вызова в национальную команду также перестал забивать. А вот Гамида Агаларова тренировки под руководством Валерия Карпина словно окрылили. 21-летний форвард после возвращения из сборной забивает уже в трёх турах подряд, и все его голы приносят «Уфе» очки. После двух ничьих пришла и победа. Уфимцы покинули зону прямого вылета, а Агаларов оторвался в гонке бомбардиров и имеет всё больше шансов дебютировать в сборной в ноябре.

Безнадёга тура. «Химки» — «Урал» — 0:0

Закрывал насыщенный тур самый скучный матч из всей восьмёрки. В нём мало того, что встречались два последних места таблицы РПЛ, так ещё и провели они серую игру, не забив ни одного мяча. «Урал» занимает последнее место, забив лишь пять мячей за 13 туров. Кресло под Игорем Шалимовым шатается всё сильнее, а полная безнадёга в атаке словно намекает, что «Уралу» надо заново просить 37-летнего Павла Погребняка возобновить карьеру.

Гол тура. Ярослав Ракицкий, «Зенит»

В небогатом на голы туре красивых мячей удалось наскрести немного. Выделяются разве что удары Глебова и Ракицкого. Но в случае с голом ростовчанина налицо был ляп вышедшего далеко из ворот Селихова. Ракицкий же эффектно отметил юбилейный матч за «Зенит», мощно пробив со штрафного.

14-й тур откроется 6 ноября в Туле матчем «Арсенал» — «Уфа». «Зенит» проведёт свою игру 7 ноября на выезде с «Уралом». Тур станет последним перед паузой на ноябрьские матчи сборных.