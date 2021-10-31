Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин оценил выступление россиянок на этапе «Гран-при» в Ванкувере. Фигуристки из России заняли первые три места в женском одиночном катании. Победу одержала 15-летняя Камила Валиева, установившая мировые рекорды в произвольной программе и в сумме. В тройку вошли Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная. По мнению Жулина, Валиева сейчас смотрится существенно сильнее соперниц.

«Практически нереально сейчас тягаться с Валиевой. Она достигает этого за счёт гениальности, — цитирует «Чемпионат» Жулина. — Сложно сказать, главный ли она фаворит Олимпиады, но она действительно гениальна».

При этом Жулин отметил хорошую форму Туктамышевой, а выступление Косторной оставило у него двоякое впечатление.

Состязания по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.