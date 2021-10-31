Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски является главным фаворитом при выборе обладателя «Золотого мяча» по версии букмекеров. Авторитетный букмекер SkyBet даёт на его победу коэффициент 1,72.

На второе место опустился новичок «ПСЖ» Лионель Месси с коэффициентом 2,0. Возможно, на падение Месси повлияли его неудачи в чемпионате Франции: после перехода в парижский клуб экс-капитан «Барселоны» не набрал ни одного очка результативности в Лиге 1.

Фактически эти два футболиста остаются единственными претендентами на приз. Занимающий третье место Мохамед Салах из «Ливерпуля» имеет коэффициент 15,0. Жоржиньо из «Челси», выигравший в 2021 году Лигу чемпионов и чемпионат Европы, имеет коэффициент 26,0, а лидер атак «Реала» Карим Бензема — 34,0.

На днях в сети появилось фото якобы слитых итогов голосования за «Золотой мяч». В нём первое место занял Левандовски, Месси стал вторым, Бензема — третьим. Однако подлинность документа не подтверждена.