Бывший футболист сборной Англии Кирон Дайер испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас он занимает пост главного тренера молодёжной команды «Ипсвича«.

На официальном сайте клуба Дайер рассказал, что у него выявили заболевание печени — первичный склерозирующий холангит. В один момент ему понадобится трансплантация печени. На следующей неделе он пройдет тесты, которые сообщат, когда нужно будет лечь на операцию.

Дайер начал в «Ипсвиче» карьеру футболиста, впоследствии защищал цвета «Ньюкасла», «Вест Хэма», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Мидлсбро». С 1999 по 2007 год Дайер провёл 33 матча за сборную Англии, был в её составе на ЧМ-2002 и Евро-2004.