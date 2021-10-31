Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал ситуацию со своими неудачами в прошлом сезоне. Российский форвард в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 набрал 29 (9+20) очков в 41 матче и ушёл без очков в трёх играх Кубка Стэнли.

«Люди просто не знают всей истории, — цитирует Washington Post Кузнецова. — Они просто видят статистику. Для меня было важнее слушать и не отвечать, не пытаться реагировать. Я не сержусь на этих людей, я их ценю. Для меня всё было просто: «Дайте мне тренироваться, дайте мне показать, на что я способен.

После этого чёртового сезона хочется играть лучше. Хочется погрузиться в свои мысли, проанализировать, что делал не так, а что — правильно».

В этом сезоне 29-летний Кузнецов провёл в регулярке 8 матчей, набрав 12 (5+7) очков. Больше него из россиян в текущем сезоне очков набрал только партнёр по команде Александр Овечкин (15).