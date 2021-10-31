«Каролина» одержала волевую победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 2:1. Счёт открыли «Койотс» на 6-й минуте — отличился Кристиан Фишер с передач Лоусона Крауза и Шейна Гостисбехера.

На 37-й минуте Мартин Нечас с передач Энтони Д’Анджело и Джордана Мартинука сравнял счёт, а на 58-й Бретт Песс с передач Нечаса и Сета Джарвиса реализовал большинство.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 20 секунд, нанеся по воротам 3 броска. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин отыграл 17 минут 42 секунды. Российский вратарь «Койотов» Иван Просветов остался в запасе.

«Каролина» занимает второе место в Восточной конференции с восемью победами в основное время в восьми играх. «Аризона» замыкает таблицу «Запада», проиграв все девять матчей, из которых 8 — в основное время.