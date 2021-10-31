Российская фигуристка Алёна Косторная обратилась к своему тренерскому штабу после выступления на этапе «Гран-при» Skate Canada. Ученица Этери Тутберидзе заняла третье место, уступив соотечественницам Камиле Валиевой и Елизавете Туктамышевой.

«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю», — написала Косторная в Инстаграме.

Также фигуристка поблагодарила своих родителей, болельщиков и друзей, которые следили за её выступлением в Ванкувере, несмотря на разницу во времени с Россией.

Косторной 18 лет, на её счету победы на чемпионате Европы, в финале и на двух этапах «Гран-при» в сезоне-2019/20, а также серебро и две бронзы на чемпионатах России.