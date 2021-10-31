Камила Валиева выиграла этап «Гран-при» в Канаде, София Самоделкина победила на Мемориале Дениса Тена. Состоялись три матча КХЛ и три – РПЛ. Завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Самые интересные новости 31 октября – в дайджесте Nevasport.

Суй/Хань выиграли этап Гран-при в Канаде, Павлюченко/Ходыкин — вторые

На этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в Ванкувере, завершились соревнования у спортивных пар. Победу одержали двукратные чемпионы мира из Китая Веньцзин Суй и Хань Цун, набравшие 224,05 балла.

Второе место заняли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 193,08 балла.

Чен выиграл Гран-при Канады, Браун с падением — второй, Семененко с тремя квадами — третий

Американский фигурист, трехкратный чемпион мира Нейтан Чен одержал победу на втором этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Дэвис/Смолкин заняли 5-е место на дебютном этапе Гран-при в танцах на льду. Победа — у Гиллес/Пуарье

На этапе Гран-при по фигурному катанию среди взрослых в Ванкувере — турнире Skate Canada — завершились соревнования в танцах на льду. Победу одержал канадский дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, в сумме за два танца они набрали 210,97 балла.

Валиева выиграла этап Гран-при в Канаде с новым мировым рекордом, Туктамышева и Косторная — в тройке

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде, обновив два своих же мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме двух программ.

«Сент-Луис» с минимальным счетом обыграл «Чикаго», у Тарасенко — передача

Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» с минимальным счетом обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайба Наместникова не помогла «Детройту» спастись от поражения в матче с «Торонто»

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российские гимнастки выиграли золото ЧМ в упражнениях с пятью мячами

Российские гимнастки-художницы стали чемпионками мира в групповых упражнениях в упражнении с пятью мячами.

Россия завоевала серебро ЧМ в упражнениях с обручами и булавами. Одна из гимнасток уронила предмет

Гимнастки из сборной Италии выиграли золотые медали чемпионата мира в упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами. Соревнования принимает японский Китакюсю. Второе место заняли представительницы России, они набрали 40,950 балла.

Самоделкина с двумя четверными выиграла Мемориал Дениса Тена, Куликова — вторая

Российская фигуристка, воспитанница СШОР ЦСКА им. Жука Софья Самоделкина выиграла соревнования среди девушек-юниорок на Мемориале Дениса Тена в Казахстане.

«Сочи» выиграл у «Арсенала» благодаря дублю Кассьеры

«Сочи» обыграл «Арсенал» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.

«Локомотив» победил «Спартак» в КХЛ, московское «Динамо» проиграло рижскому

В Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата.