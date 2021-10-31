Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста Михаила Борзыкина. Об этом сам Борзыкин рассказал на своём YouTube-канале.

По словам Борзыкина, его вызвали в прокуратуру, чтобы дать пояснения по поводу возможного нарушения законодательства. Федун обвиняет Борзыкина в публичных оскорблениях.

Во время матча 13-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1) фанаты красно-белых оскорбляли Федуна и требовали от него продать клуб. С аналогичным призывом обратился к владельцу красно-белых Борзкин.

В предыдущем туре «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита» 1:7. Это самый крупный проигрыш красно-белых в чемпионатах России.

После 13 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ с 18 очками.