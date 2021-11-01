Минул второй этап серии Гран-при, треть серии уже позади, поэтому любителям фигурного катания есть над чем подумать. Кто удивил с приятной стороны, кто разочаровал — в обзоре Skate Canada от Nevasport.

Новый взгляд на парное катание от Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина

В парном катании Россию представлял только один дуэт — впервые на лёд в этом сезоне полноценно вышли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Короткая программа получилась едва ли не революционной: обилие акробатики, абсолютно новые заходы и сходы с элементов: чего выход с тройного подкрута стоит! Ошибок избежать не удалось, поскольку рисков в постановке много, но паре нужно раз за разом накатывать эту программу на соревнованиях — все же такой практики у пары почти не было.

Такая программа и высказывания после неё, все же, вызвали недовольство олимпийского чемпиона Максима Транькова, но конфликт, вроде бы, удалось погасить.

Благодаря запоминающимся программам и особому взгляду пара вновь подаёт заявку заявку на возвращение в топ-3 пар сборной России, но пока для этого не хватает стабильности.

Камила Валиева практически обогнала Нейтана Чена по технике в ПП

Дебют для Камилы Валиевой во взрослой серии Гран-при оказался просто сокрушительным. Два новых мировых рекорда, практически идеальное катание (единственный отминусованный элемент — тройной аксель в произвольной из-за степаута), и ошеломляющие оценки, с которыми сложно будет бороться даже Александре Трусовой с её пятью квадами.

По части техники в произвольной Камила Валиева могла легко обогнать самого Нейтана Чена на этом этапе, хотя у неё был на один четверной меньше (Чен прыгал флип). Не случись степаута на трикселе, то оценка Камилы была бы выше, а пока она просто подошла вплотную: 106,15 балла против 107,68 балла. Да, Чен сейчас не в самой лучшей форме и обычно прыгает 5 квадов и более, но согласитесь — сенсация была так близко!

Камила прямо сейчас — это совершенное оружие. Но до Олимпийских игр в Пекине ещё очень и очень далеко — а этому совершенному оружию ещё предстоит выдержать свои испытания.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рвется в топ?

Дебют получился хорошим и у российской танцевальной пары — Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Медаль пара не завоевала, но заняла достаточно высокое пятое место, причём Диана с Глебом обогнали британскую пару Лайла Фир/Льюис Гибсон (четыре участия в ЧМ и 7-е место на лучшем из них) и чемпионов мира среди юниоров — Маржори Лажуа и Закари Лага.

Также Дэвис/Смолкин оказались выше другого российского дуэта, который, казалось бы, стоял «в очереди» гораздо ближе к топам: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный два года назад котировались выше и были призерами юниорского ЧМ (с опережением примерно на 8 баллов), а сейчас проиграли им почти двадцать баллов.

А ведь еще летом были споры о том, насколько заслуженно Дэвис/Смолкин получили свой этап Гран-при.

Семененко удалось выиграть бронзу, хотя он выступал с травмой и на обезболах

Евгений Семененко тоже в этот раз оказался дебютантом — и дебютантом успешным. Избежать ошибок и шероховатостей не удалось, но он выкатал короткую с двумя квадами и произвольную с тремя, а также двумя тройными акселями. В произвольной Женя проиграл только Нейтану Чену, а по сумме программ оказался третьим. Вслед за Джейсоном Брауном, который тоже катался не безошибочно, но все равно получил отличные оценки за компоненты.

После окончания этапа оказалось, что Семененко выступал с травмой: прямо перед этапом он тренировал четверной флип и очень неудачно приземлился на ребро, которое потом сильно болело. Пришлось кататься на обезболивающих — но это не помешало Жене выиграть медаль. Так что звание боец этапа принадлежит ему без сомнений.

Туктамышева уверенно выступает в гонке за Пекин и теперь ее компоненты — не разовая финская акция

Елизавета Туктамышева от старта к старту становится все краше и держит марку — теперь её компоненты на международных стартах серьёзно выросли, и она уверенно идёт в гонке за место на Олимпиаде. Триксель стабилен, глупых ошибок, как на ЧМ, Лиза не допускает, а обе программы ей очень идут — и это очень положительно влияет на впечатление от прокатов.

Ещё 10 лет назад Туктамышева выступала на Skate Canada — тогда ей было 14 лет, а в короткой программе ни одна девушка не забралась дальше 59 баллов. Прошло время, и Елизавета все ещё чудо как хороша.

+ бонус: возвращение «Сумерек» Косторной

Алена Косторная представила на этапе две новых программы — над ними нужно ещё работать и работать, вкатывать их и вкатывать, чтобы получалось с ее фирменным обаянием и качеством конька. Но была на этапе и старая программа — на гала-шоу Алена вышла с «Сумерками», которые принесли ей и золото финала Гран-при, и золото ЧЕ, и мировые рекорды.

В этой программе удалось увидеть Алену прежнюю: эта хореография, да и костюм ей очень идут, и видно, как ей нравится это катать. Пусть эта уверенность и этот кайф от самой себя на льду перенесутся и в новые программы.