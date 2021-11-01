Отец лучшего бомбардира российской Премьер-Лиги Руслан Агаларов рассказал, что предложения по трансферу Гамида из «Уфы» не будут рассматриваться раньше зимнего периода.

Руслан Агаларов заявил, что пока не может раскрыть подробности контракта сына с «Уфой». Кроме того, он считает, что неэтично отвечать на вопросы, касающиеся финансов.

Отец российского бомбардира заявил, что вся информация о зарплате Гамида в СМИ не соответствует реальности.

«Мы планируем из недели в неделю. Наступит зимний период, тогда и будем думать о предложениях по карьере. Мысли есть», – заявил Руслан Агаларов.

Гамид Агаларов — лидер гонки бомбардиров РПЛ. Он забил 11 голов. На втором месте идет Артем Дзюба. Он отстает на 4 мяча.