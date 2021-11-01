Нападающий «Трактора» Алексей Потапов, который в прошлом сезоне выступал за «Авангард», рассказал о влиянии Ильи Ковальчука на омскую команду.

Потапов вспомнил, что к концу прошлого сезона заряд энергии у хоккеистов «Авангарда» стал гаснуть. Именно в этот момент клуб подписал Илью Ковальчука. Экс-хоккеист «Авангарда» боялся, что Ковальчук начнет устанавливать свои правила в команде. Потапов опасался, что Илья порушит устои, сложившие в команде.

Ковальчук же полностью адаптировался к требованиям тренерского штаба.

«Это необычный человек. Это человек, которого поцеловал Боженька. От него исходит совершенно другая энергетика», — заявил Потапов.

Экс-форвард «Авангарда» рад, что смог поиграть с Ковальчуком и перенять его опыт.

Команда идет на шестом месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.