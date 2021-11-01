Российский тренер Анатолий Бышовец высказался относительно победы «Зенита» над московским «Динамо» со счетом 4:1 в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.

Бышовец заявил, что у «Динамо» есть проблема болезни роста. Специалист считает, что это мешает команде включиться в борьбу за чемпионство.

Российский тренер считает, что в нападении и полузащите у команды нет игроков с достаточным уровнем опыта. Активность игроков «Зенита», по словам Бышовца, разрушила игровые связи «Динамо».

«Можно констатировать, что у «Зенита» при его составе нет соперников во внутреннем чемпионате. Думаю, вопрос о чемпионе решен», – заявил Бышовец.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу после тринадцати туров российской Премьер-Лиги с 29 очками. «Динамо» набрало 23 очка и идет на четвертом месте.