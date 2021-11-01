Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги этапа Гран-при в Канаде. Она заняла второе место, получив от судей 232,88 балла.

Туктамышева уступила больше 30 баллов представительнице сборной России Камиле Валиевой (265,08).

«Гран-при Канады десять лет спустя – и я не пьедестале. Если бы кто-то мне сказал об этом тогда, в 2011-м, я бы не поверила!» – написала Туктамышева в своем Instagram.

Елизавета добавила, что это большая победа для России. Фигуристы не завоевывали медали на Skate Canada несколько лет. Туктамышева считает серебро своей личной победой. Фигуристка поблагодарила тренеров за достижение.

Первое место на Skate Canada заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева взяла серебро, бронзу завоевала Алена Косторная.