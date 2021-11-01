Футбольный клуб «Спартак» объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем.

«Хлусевича подписали. До 2026 года», – коротко прокомментировал заключение контракта генеральный директор «Спартака».

Ранее появилась информация о том, что красно-белые заплатили за Хлусевича три миллиона евро.

Летом Даниила хотел подписать ЦСКА. Футболист запросил у армейцев зарплату пять миллионов рублей в месяц.

В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 12-ти матчах за тульский «Арсенал». Хлусевич забил два гола. Один из них – в ворота «Спартака» в пятом туре. Матч тогда завершился со счетом 1:1.

В «Арсенал» Даниил перешел из «Краснолесья» в начале 2018 года.

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с восемнадцатью очками, набранными в тринадцати матчах.