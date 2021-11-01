Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию пройдет в Турине с 5 по 7 ноября.

Соревнования начнутся уже в следующую пятницу, 5 ноября. Первыми на лед выйдут женщины с короткими программами. Начало – в в 17:00 по московскому времени.

В этот же день, в 19:00 по московскому времени танцоры представят ритм-танец, а в 20:45 с короткими программами на лед выйдут пары.

Мужчины представят короткие программы 5 ноября. Первый фигурист выйдет на лед в 22:20.

6 ноября с произвольными программами на лед выйдут женщины, танцоры на льду, пары и мужчины.

В заключительный день соревнований, 7 ноября, фигуристы выступят с показательными прокатами.

Прямая трансляция турнира будет доступна на сайте и в эфире Первого канала.

Сборную России в соревнованиях у мужчин представят Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Михаил Коляда.

В Турине за золото среди женщин будут бороться Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.

В соревнованиях пар сборную России представят Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.

В танцах на льду выступят Александра Степанова и Иван Букин.