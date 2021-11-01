Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал, что пропустил три месяца тренировок в межсезонье-2021. Он поделился информацией с изданием VG.

Норвежский лыжник сказал, что не тренировался с марта, когда закончился прошлый сезон, по май включительно.

«У меня был слишком долгий период без тренировок. Знаете, это как снять слишком много с банковского счета, на который теперь надо работать», – заявил Иверсен.

Норвежец сказал, что раньше ощущал отставание от других лыжников, но сейчас все пришло в норму. Эмиль набирается уверенности в своих силах и чувствует, что организм реагирует на нагрузки правильно. До начала лыжного сезона осталось совсем немного времени.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам начнется в конце ноября в финской Руке.