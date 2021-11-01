Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не сможет сыграть в грядущих матчах сборной России по футболу против Кипра и Хорватии в отборе на ЧМ-2022 в Катаре.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ» Захарян получил мышечную травму в одном из последних матчей РПЛ, и из-за нее он не сможет тренироваться около недели в полноценном формате.

Отметим, в текущем сезоне Захарян сыграл за «Динамо» 14 матчей в чемпионате России и Кубке России, забив два гола.

На 11 ноября назначен матч сборной России против Кипра, он состоится в Санкт-Петербурге. На 14 ноября назначена встреча сборной России против команды Хорватии, она пройдет на выезде в Сплите.

На данный момент сборная России занимает первое место в группе Н, опережая ближайшего преследователя — сборную Хорватии, на два балла.