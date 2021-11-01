Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о настрое команды на матчи Лиги чемпионов.

Барриос считает «Ювентус» уважаемым клубом с хорошей историей. Вильмар полагает, что в домашнем матче с командой из Турина питерцы заслуживали, как минимум, ничьей. Полузащитник считает, что игра была равной, и гол в концовке матча получился обидным.

«Главное, этот матч показал – мы готовы быть на равных с такой командой, как «Ювентус. Если в гостях покажем свою игру, сможем увезти из Турина очки», – заявил Барриос.

Полузащитник «Зенита» с уважением относится к сопернику, но рассчитывает на положительный результат в матче.

Матч четвертого тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Зенитом» состоится завтра, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.