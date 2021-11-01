Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев планирует выступать за другой клуб в следующем сезоне. Информацию предоставил Sport24.

Оздоевым интересуются «Динамо», «Краснодар», и «Спартак» в России. Кроме того, за границей Магомеда хотят подписать клубы из Турции и Германии.

Соглашение 28-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитано до конца мая 2022 года. По регламенту ФИФА уже с 1 декабря Оздоев может подписать предварительное соглашение с любым клубом и летом уйти из «Зенита» на правах свободного агента.

Sport24 сообщает, что Оздоев планирует воспользоваться этой опцией.

«Зенит» идет на первом месте в российской Премьер-Лиге. Команда набрала 29 очков. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает на 6 очков.