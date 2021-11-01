По состоянию на 1 ноября в России выявлено 40 402 новых случая заболевания коронавирусом за сутки. Инфекция найдена в 85 регионах. 3619 случаев – без клинических проявлений.

В стране зарегистрировано 8 554 192 случая инфицирования COVID-19 с начала пандемии.

За прошедшие сутки выздоровело 23 187 человек. 5257 пациентов выписано в Москве, 2238 – в Московской области, 1095 – в Санкт-Петербурге.

За весь период выписано по выздоровлении 7 381 726 человек.

За последние сутки от коронавируса умерло 1155 человек. В Москве не справились с болезнью 96 человек, в Санкт-Петербурге – 85, в Московской области – 47.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период было проведено более 109,7 миллионов лабораторных исследований.