Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сравнила впечатления от прокатов российских одиночниц и прокатов американского фигуриста Нейтана Чена.

В интервью РИА Новости Роднина высказала мнение о том, что в её глазах лучше выглядит именно Чен.

«Чен? Мне кажется, это большее искусство. У девочек пока прыжочки. Не могу ничего сказать, не могу вам ни возразить, ни даже поддержать (в отношении целостности программ фигуристок)», — отметила Роднина, подчеркнув, что по прошлому сезону у россиянок «пока прыжочки».

«А Чен есть Чен. Это уже мастер», – заключила Роднина.

Напомним, Нейтан Чен выиграл этап Гран-при в Канаде с четырьмя квадами в произвольной программе. Камила Валиева также выиграла этот этап, в оценке за технику почти сравнявшись с Ченом.