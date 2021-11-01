Двукратный чемпион мира в танцах на льду, хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский рассказал о том, есть ли вероятность того, что Евгении Медведевой и Дане Милохину поставят номер с поцелуем.

В интервью Газете.ру Ставиский отметил, что поцелуй — это не козырная карта номера, а предмет необходимости, а сам «Ледниковый период» — это больше театр, а не спортивные соревнования.

Хореограф допустил, что номер Медведевой и Милохина с поцелуем возможен.

«Ребята молодые, но, если Даня совершенно без комплексов и с удовольствием это сделает, то Женьке, наверное, на это пока будет сложно пойти. Но в принципе по возрасту ей уже положено целоваться», — сказал Ставиский, добавив, что если возникнет такая необходимость, то у ребят спросят и поставят подобный номер.