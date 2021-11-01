На сборах мужской сборной России по биатлону (группа Юрия Каминского) прошёл контрольный спринт. Спортсмены проходили подготовку в Алдане, Якутия.

Информацию о результатах гонки сообщает портал Metaratings.ru.

Победу в гонке одержал Антон Бабиков, он показал результат за 27 минут и 39 секунд, допустив один промах. Второе место — у Эдуарда Латыпова, он уступил лидеру лишь секунду на финише при аналогичном промахе за два огневых рубежа. Третье место занял Кирилл Стрельцов, уступивший при одной ошибке в стрельбе 25 секунд. Четвертым стар Карим Халили — один промах, 29 секунд отставания.

На сборах в Алдане группа Юрия Каминского пробудет до 3 ноября. 12-13 ноября уже пройдут контрольные старты сборной России в Тюмени, где определится окончательный состав на декабрьские этапы Кубка мира по биатлону.