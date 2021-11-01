Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о выступлениях Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в текущем сезоне.

В интервью РИА Новости Великова отметила, что на Гран-при США увидела пару без прыжков, но все хорошо было с остальным, в частности, тренеру очень понравились их программы.

«Прямо заклинило их на прыжках. И Этери не может помочь. Дудаков потрясающий тренер, я ощутила его высокий уровень при работе с моими спортсменами, но есть одна русская поговорка — «У семи нянек дитя без глазу«, — сказала Великова.

Отметим, с парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов работают сразу пять тренеров — Этери Тутберидзе, Сергея Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Максим Траньков и Павел Слюсаренко.