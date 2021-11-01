Российский футбольный тренер, бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может стать главным тренером сборной Польши.

Информацию об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой сразу на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным СМИ, к Черчесову обращался президент футбольного союза Польши Цезарий Кулеша. Разговор, по информации прессы, носил неофициальный характер. Сам Черчесов не исключил возможности поработать со сборной Польши.

Это произойдет в том случае, если сборная Польши не квалифицируется на ЧМ-2022 в Катаре. На данный момент поляки идут вторыми в группе, уступая англичанам 3 очка и опережая албанцев на 2 очка. Первое место группы автоматически выходит на ЧМ, команда со второго места борется в плей-офф весной 2022 года.

Ранее Станислав Черчесов выигрывал с варшавской «Легией» чемпионат и Кубок Польши.