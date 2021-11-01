Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал крупную победу над красноярским «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась со счётом 79:56 в пользу петербургских баскетболистов. Счёт по четвертям 21:14, 16:13, 17:14, 25:15.

Каждую четверть команда Хави Паскуаля может записать себе в актив, поскольку по итогам каждого отрезка петербуржцы находились в плюсе.

В четырех стартовых турах Единой лиги ВТБ «Зенит» одержал три победы — над «Енисеем», «Калевом» и «Локомотив-Кубанью», а также один раз проиграл — дома в матче с казахстанским клубом «Астана».

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зениту» предстоит дома сыграть против польской команды «Зелена Гура».