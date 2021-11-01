Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю США Себастьяну Корде в первом круге «Мастерса» в Париже.

Игра состоялась на первом корте теннисного центра «Берси», спортсмены сыграли три сета и провели на корте почти три часа. Счет по партиям 2:6, 7:6, 6:7 в пользу Корды. Во втором сете Карацев выиграл на тай-брейке со счетом 11:9, а в третьем сете уступил со счетом 5:7.

Карацев в этой встрече сделал пять подач навылет и допустил семь двойных ошибок. У его оппонента за матч было 11 сейвов, а также всего две двойных ошибки.

В следующем круге Себастьян Корда сыграет с победителем матча Марен Чилич (Хорватия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Эта встреча запланирована на завтра, 2 ноября.