Президент России Владимир Путин объявил, что в России начинается разработка новых лекарств от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

«Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет — с теми, кто занимается этим», — приводит «Российская газета» слова Путина.

При этом глава государства отметил, что универсальным и лучшим способом защиты от COVID-19 остаётся вакцинация.