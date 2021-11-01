Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал вызов нападающего команды Ивана Сергеева в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Форвард был включён в окончательный список на игры с Кипром и Хорватией

«Понятно, что и Заболотного, и Смолова Карпин знает лучше, он понимает, на что они способны, — цитирует «Чемпионат» Осинькина. — Ваня не просто вызван в такой сложный момент, он еще и полноценный дебютант. Тренеру нужно еще установить с ним определенный контакт, понимание того, как его использовать. Надеюсь, что определенные козыри Вани понадобятся сборной».

Россия сыграет с Кипром 11 ноября дома, с Хорватией — 14 ноября на выезде. Для выхода на ЧМ-2022 с первого места подопечным Валерия Карпина нужно сыграть с киприотами не хуже, чем Хорватии с Мальтой, а затем не проиграть хорватам.