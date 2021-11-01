Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал вызовы в национальную команду Фёдора Смолова. На днях в СМИ появилась информация, что форвард «Локомотива» сдал сомнительный тест на коронавирус.

«Общались. Я так понимаю, ложноположительный тест. Сделали ешё один — отрицательный, — приводит RT слова Карпина. — Сегодня второй тоже должен быть отрицательный. Думаю, не будет никаких проблем».

Сборная России в ноябре проведёт матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).

Смолов выступает за сборную России с 2012 года. Всего на его счету 43 матча и 15 голов за национальную команду. В текущем сезоне форвард провёл за «Локомотив» 15 матчей и забил 7 голов во всех турнирах.