Защитник «Тампы» Михаил Сергачев высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине. Хоккеист высоко оценил человеческие качества хоккеиста и назвал его примером для подражания.

«Овечкин — не только отличный игрок, это ещё и отличный пример для подражания для российских спортсменов, — приводит слова Сергачёва журналист Джо Смит в Твиттере. — Он выдающаяся личность и бренд. Когда он уже начинал, то был знаменитостью и другом Путина».

В текущем сезоне Овечкин набрал 15 (9+6) очков в 8 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и идёт на втором месте в списке бомбардиров, отставая на 1 очко от Коннора Макдэвида (16). По числу шайб Овечкин лидирует.